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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استجابة لشكاوى المواطنين.. «البيئة» تزيل 300 مكمورة فحم مخالفة بالمنوفية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:13 ص
مكمورة فحم مخالفة
مكمورة فحم مخالفة بالمنوفية
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إنها استجابت لشكوى مواطني المنوفية بشأن التضرر من وجود أدخنة كثيفة تنبعث من مكامير فحم مخالفة، منوهة إلى ضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للوزارة وفروعها الإقليمية والتحقق منها والتوصل إلى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة شنت من خلال الفرع الإقليمي بوسط الدلتا حملة مكبرة على مستوى مدينة السادات بمحافظة المنوفية لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة وغير المطورة، وذلك بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن والوحدات المحلية ومديرية أمن المنوفية، والحماية المدنية، وذلك استجابة لشكوى راهبات دير مار جرجس وعدد من المواطنين والنواب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بشأن التضرر من وجود أدخنة كثيفة تنبعث من مكامير فحم مخالفة.

وأشارت إلى أنه سبق دعوة أصحاب المكامير غير المطورة للعمل على تطويرها طبقا للاشتراطات البيئية التي يضعها قانون البيئة وبالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة وفروعها الإقليمية وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تسعى وزارة البيئة إلى تطوير مكامير الفحم التقليدية من خلال استخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيًا تتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

يذكر أنه تبين من خلال معاينة اللجنة لمحل الشكوى وجود 300 مكمورة فحم نباتى تعمل بالمخالفة بالحرق المكشوف للمخلفات وتوجد على مساحة 30 فدانا تقريبا حيث تمت إزالة هذه المكامير بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفى حضور قوات الشرطة والأمن، وتم التحفظ على جميع المعدات والخامات المستخدمة فى زمام الوحدة المحلية، وجارى استكمال أعمال اللجنة للقضاء تمامًا على جميع المخالفات الناتجة عن هذه المكامير الملوثة للبيئة.

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