ميركل تحذر أردوغان: أوروبا ستتصدى لأي مواجهة مع اليونان

كشفت وسائل إعلام يونانية، اليوم الإثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أوروبا ستقف ضد أنقرة في حال أي مواجهة مع أثينا، كما حذرته من عواقب التصعيد في المتوسط، وشددت على أن أثينا ستتصدى لأي تنقيب في مناطقها.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام يونانية أمس الأحد، عن انسحاب عدد من القواعد والسفن التركية من شرق المتوسط، تزامنا مع انتشار أنباء تفيد بقرب تنفيذ تدريبات بحرية تركية أمريكية في المتوسط.