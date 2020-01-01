مروحية تابعة للجيش الأفغانى تهبط اضطراريًا فى إقليم هلمند

أعلن مسئول أفغاني هبوط طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك تابعة للجيش اضطراريًا في منطقة كاجاكي باقليم هلمند.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الإثنين، عن عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الإقليم، قوله إن السبب الذي دفع الطائرة للهبوط اضطراريا غير واضح حتى الآن.من جانبه، قال مصدر أمني إن المروحية استهدفت من قبل المتمردين أثناء تحليقها فوق منطقة كاجاكي وكانت تقل جنودًا مصابين.