إصابات كورونا فى باكستان تتجاوز 274 ألف حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 274 ألفًا و26 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و840 حالة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 118 ألفا و311 حالة إصابة في إقليم "السند"، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 91 ألفًا و901 حالة، وأعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و601 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.