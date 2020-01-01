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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسعى لإلزام الأجانب بدفع تكلفة علاجهم من كوفيد -19

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:29 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قررت حكومة كوريا الجنوبية الضغط من أجل تعديل القانون لمطالبة مرضى فيروس كورونا المستجد من الأجانب بتغطية تكاليف علاجهم وسط ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بين الأجانب القادمين من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن سول توصلت إلى هذا القرار في اجتماع بين الوكالات الحكومية لمناقشة كوفيد-19 للمقار المركزية للتدابير المضادة للكوارث والسلامة برئاسة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغج سيه-جيون.

وبموجب القانون الحالي، تغطي الحكومة تكاليف الرعاية والعلاج في المستشفيات للمرضى المؤكدين بغض النظر عن الجنسية.

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