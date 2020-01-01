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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:14 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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سجلت كوريا الجنوبية 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و175 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا سجل أقل من 30 إصابة لأول مرة منذ يوم 20 يوليو حيث بلغت الإصابات الجديدة آنذاك 26 حالة.

وكان العدد قد تراوح بين 40 إلى 70 إصابة في الفترة من 21 إلى 24 يوليو، ثم ارتفع إلى 113 إصابة يوم 25 يوليو بعد اكتشاف العديد من الإصابات بين العمال الكوريين الجنوبيين العائدين من العراق والبحارة الروس، وتراجع إلى 58 إصابة يوم الأحد.

ويبدو أن انخفاض العدد الحاد يرجع جزئيا إلى تراجع عدد فحوصات كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 16 إصابة وافدة من الخارج، وهذا أعلى من عدد الإصابات المحلية الجديدة التي سجلت 9 إصابات.

ومن بين الإصابات الوافدة، تم اكتشاف 7 إصابات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ. وكانت الإصابات التسع المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم إلى البلاد، منها 4 إصابات في إقليم كيونج كي و3 إصابات في سول وإصابة واحدة في كل من إقليمي تشونج تشيونج الشمالي والجنوبي.

ومن بين الإصابات الوافدة الـ16، جاءت 4 إصابات من الفلبين و3 إصابات من كل من العراق وروسيا وإصابتان من كل من كازاخستان وهونج كونج وإصابة واحدة من كل من الولايات المتحدة وبلجيكا.

وسجل العدد اليومي للإصابات المحلية أقل من 10 إصابات لأول مرة منذ يوم 20 يوليو الجاري.

ومن بين الإصابات المحلية، تم الإبلاغ عن 8 إصابات في العاصمة وضواحيها، منها 6 إصابات في سول وإصابتان في إقليم كيون كي، وكانت الإصابة الواحدة المتبقية في بوسان.

ومن ناحية أخرى، سجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة جديدة جراء كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 299.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 15 حالة إلى 12 ألفا و905 أشخاص.

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