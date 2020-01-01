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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:48 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، في أكبر زيادة يوميّة منذ منتصف أبريل، بعد ظهور بؤر عدوى في ثلاث مناطق مما اثار مخاوف من موجة جديدة.

وقالت لجنة الصحّة الوطنيّة، إنّ من بين الإصابات، هناك 41 إصابة أحصِيت في منطقة شينجيانج بشمال غرب البلاد، حيث سُجّل منذ منتصف يوليو تفشّ للفيروس في أورومتشي عاصمة المنطقة.

وأحصِيت أيضًا 14 إصابة في لياونينج (شمال شرق). وسُجّلت حاليًا بؤرة لتفشّي الفيروس في مدينة داليان الساحليّة التي تستضيف منذ نهاية الأسبوع الماضي نصف مباريات البطولة الوطنيّة لكرة القدم.

أمّا إقليم جيلين (شمال شرق) المجاور لكوريا الشماليّة، فأعلن من جهته تسجيل حالتَي إصابة محلّيتَيْن.

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