كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

في حياة الفنان كثير من اللحظات الخطرة، ومنها ما عايشه رشدي أباظة في موقف ذكره في حوار مع مجلة الموعد.يقول رشدي أباظة: "في فيلم "ملاك وشيطان" كنت أمثل مشهدًا مثيرًا في الإسماعيلية، فالمشهد يقول أنني أقع في حفرة مع إيمان بنت المرحوم محمود ذو الفقار والفنانة مريم فخر الدين، أيامها كانت إيمان طفلة في السابعة، ويقبل- ونحن في الحفرة- ثعبان سام، يتلوى في إصرار ليبلغنا".وتابع: "كان الدور يقتضي أن أصوب إليه رصاصة تقتله، وقال لي المخرج أن من الإثارة بمكان أن أتركه يقترب كثيرًا، ومضت الثواني ثقيلة مشحونة بالرعب، وإيمان تلتصق بصدري، وأنا أتامل الثعبان الذي تحول إلى ممثل قدير".وأضاف: "وعند اللحظة المناسبة أطلقت عليه رصاصة، ولكن ذعر إيمان جعلها تتحرك وأنا أفعل فطاشت الرصاصة، وأصبح الموقف شديد التعقيد، شديد الخطر، لأن الثعبان لم يرقد، ولم يرتعد، إنما تقدم وكأنما يريد أن ينتقم".وفي الأخير قال: "وهنا كبلت حركة إيمان تمامًا وفي ثانية أطلقت رصاصة أخرى فصلت رأسه عن جسده، ولم يصدق العاملون في الفيلم ما رأوا، فهم تصوروا أنه بعد الرصاصة الأولى أن الثعبان انقض علينا، وكان يمكن أن يحدث هذا لو خذلتني الطلقة الثانية القاتلة والمنقذة".