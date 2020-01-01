مادورو يمدد الحجر فى كراكاس وست ولايات فنزويلية

مدّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراءات الحجر المشدّدة في كراكاس وستّ ولايات فنزويلية تجنبًا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تبقى التدابير المتخذة في بقية البلاد بمواجهة الوباء أكثر مرونة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال مادورو في حديث متلفز إن كركاس وولايات ميراندا وفارغاس وزوليا وتاشيرا وبوليفار وسوكري المجاورة تدخل في مرحلة "الحجر الصحي الكامل بسبب ارتفاع عدد حالات" الإصابة بكوفيد-19.وأضاف أن الأمر يتعلّق "بجهد استثنائي لأننا في مرحلة" انتشار الوباء.ومنذ وصول الفيروس إلى فنزويلا في مارس، أحصت البلاد 142 وفاة من أصل 15،463 إصابة مؤكدة حسب الأرقام الرسمية ولم يحدد الرئيس إلى متى ستظل القيود الجديدة سارية المفعول.