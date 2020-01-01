رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو يمدد الحجر فى كراكاس وست ولايات فنزويلية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:55 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
طباعة
مدّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراءات الحجر المشدّدة في كراكاس وستّ ولايات فنزويلية تجنبًا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تبقى التدابير المتخذة في بقية البلاد بمواجهة الوباء أكثر مرونة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال مادورو في حديث متلفز إن كركاس وولايات ميراندا وفارغاس وزوليا وتاشيرا وبوليفار وسوكري المجاورة تدخل في مرحلة "الحجر الصحي الكامل بسبب ارتفاع عدد حالات" الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف أن الأمر يتعلّق "بجهد استثنائي لأننا في مرحلة" انتشار الوباء.

ومنذ وصول الفيروس إلى فنزويلا في مارس، أحصت البلاد 142 وفاة من أصل 15،463 إصابة مؤكدة حسب الأرقام الرسمية ولم يحدد الرئيس إلى متى ستظل القيود الجديدة سارية المفعول.

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

بجودة عالية.. تردد قناة الأهلى الجديد HD

وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات الاعتداء على شاب مصري بالكويت

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

وفاة 13 راهبة بكورونا فى أحد الأديرة الأمريكية

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور .. "قاتلت الإنجليز بسببها"

قصة الزواج والأمومة في حياة إلهام شاهين.. وسر تسميتها بـ«نجمة الاعتذارات»

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

افتتاح مجمع سينمات رينسانس مدينتي.. تضم 15 قاعة وأحدث شاشات العرض

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

رنيم الوليلى فى أول حوار بعد اعتزالها: لا أبحث عن التدريب حاليًا.. وأنتظر مولودى الأول

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تواصل دورات اللغة الإنجليزية أونلاين

"حلم رجل مضحك" رواية دوستويفسكى الفلسفية

فتش عن «عقدة الرجل».. لماذا كان الحكيم «عدوًا للمرأة»؟

لوحات فنية معبرة بمعرض «شجع سياحة بلدك» بالغربية (صور)