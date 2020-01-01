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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مكسيكو تعيد فتح كنائسها وسط إجراءات صحية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:05 ص
كاتدرائية مكسيكو
كاتدرائية مكسيكو
وكالات
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أعيد فتح بعض الكنائس الكاثوليكية، في مكسيكو بعد أربعة أشهر من الإغلاق، ولكن وسط إجراءات صحية مثل إبقاء مسافة بين المصلين وفرض وضع أقنعة وقياس درجة الحرارة تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال سلفادور جونزاليس، الأسقف في أبرشية بريمادا دي مكسيكو للصحفيين، "نعلم أن الأمر سيكون تدريجيا وسنكون حذرين للغاية استقبال المؤمنين يملؤنا فرحا".

وكان الكاهن يتحدث قبل موعد قداس الظهر الذي شارك به نحو 30 شخصًا، وهذا القداس الذي عادة ما كان يشارك به ما يصل إلى 500 شخص قبل بدء الجائحة لن يستيطع أن يحضره بعد الآن سوى حوالي مئة شخص.

وأغلقت الكنائس في البلاد في 23 مارس لتجنب العدوى، وفي مدن أخرى في المكسيك مثل جوادالاخارا أعيد فتح الكنائس في يونيو، ولكن أيضا وسط تدابير صحية.

وسمحت سلطات مكسيكو بالاحتفال بالقداديس فقط، ولكن ليس بمراسم العماد أو الزواج، وسجلت المكسيك 385،036 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و43،374 وفاة.

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