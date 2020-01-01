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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الأسترالية تحذر من عمليات احتيال تستهدف الطلاب الصينيين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:02 ص
الشرطة الأسترالية
الشرطة الأسترالية
وكالات
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حذرت الشرطة الأسترالية، اليوم الإثنين، من أن الطلاب الصينيين في استراليا مستهدفون من عنليات احتيال بالاختطاف الوهمي بملايين الدولارات.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لمحطة «إس.بي.إس»، إنه تم الابلاغ عن ثمانية عمليات اختطاف وهمية على الأقل هذا العام في إطار أعمال ابتزاز عالمية متقنة.

وتبدأ عملية الاحتيال عادة بشخص محتال يتصل بالطلاب الصينيين الشباب ويتحدث لغة الماندرين ويدعي أنه من سلطة حكومية صينية.

ويهدد المحتالون الضحايا بخطر اتخاذ إجراء قانوني واحتمال القبض عليهم في الصين، وإقناعهم بتحويل الأموال أو تزييف عملية خطفهم وابتزاز الأموال من أسرهم.

وتقدر الشرطة، أن المحتالين حققوا 3.2 مليون دولار أسترالي ( 2.27 مليون دولار) من خلال الاحتيال هذا العام وحده.

وأرسلت عائلة واحدة مليوني دولار أسترالي معتقدة أن ابنتهم تعرضت للخطف.

وقال كبير المحققين دارين بينيت، إن ما يسمى بـ«الاختطاف الافتراضي» نما بشكل كبير خلال العقد الماضي.

وقال «بينيت»، إن القنصلية العامة الصينية أكدت لشرطة نيو ساوث ويلز أن ليس هناك أي سلطة صينية تقوم بالاتصال بطالب على هاتفه المحمول وتطالبه بدفع أموال.

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