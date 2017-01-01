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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تطلق أكبر طائرة برمائية فى العالم من فوق سطح البحر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:50 ص
طائرة برمائية
طائرة برمائية
وكالات
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نجحت الصين، في إطلاق أكبر طائرة برمائية في العالم من فوق سطح البحر، حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأشارت الوكالة في تقريرها الي إن الطائرة البرمائية الكبيرة "أيه جي 600" والتي طورتها الصين محليا، نجحت في رحلتها الأولى فوق البحر صباح، في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونج بشرقي الصين.

وأفادت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، وهي شركة لصناعة الطائرات مملوكة للدولة، بأن الطائرة أقلعت من البحر قبالة ساحل تشينغداو في الساعة 10:18 صباحا وأكملت الرحلة التجريبية بعد تحليق لمدة 31 دقيقة تقريبا.

وأضافت "أفيك" أن الرحلة الأولى الناجحة من البحر هي خطوة رئيسية إلى الأمام في تطوير هذه الطائرة البرمائية الكبيرة بعد رحلتها الأولى في عام 2017 وإقلاعها الأول من خزان مياه في عام 2018.

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