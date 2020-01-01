المكسيك تسجل 5480 إصابة و306 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5480 إصابة و306 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في تراجع ملموس مقارنة مع أرقام الجمعة والسبت.وأفادت الوزارة، في بيانات جديدة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5480، مقابل 7573 في إحصائية الجمعة و6751 السبت، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 390516.وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 306 حالات، مقابل 737 في بيانات الجمعة و729 السبت، ليبلغ نقطة 43680.ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المكسيك تشهد دوما تراجعًا ملموسًا في أواخر كل الأسبوع نظرًا للعوامل البيروقراطية.وسبق أن أشارت السلطات المكسيكية إلى أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.وتعتبر المكسيك الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ4 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.