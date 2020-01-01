مصرع شاب وتدمير 370 منزلًا جراء الفيضانات فى موريتانيا

أعلنت وزارة الداخلية في موريتانيا مصرع شاب وتدمير 370 منزلًا من جراء الفيضانات الجارفة شرقي البلاد.وأوضحت الوزارة - في بيان - أن الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه في بركة مياه من جراء الأمطار والعواصف في منطقة باسكنو بمحافظة الحوض الشرقي أقصى شرقي موريتانيا.وتشهد موريتانيا هذه الأيام أمطارًا غزيرة في شرقي وجنوب شرقي البلاد، ضمن موسم الأمطار السنوي الذي تعرفه البلاد عادةً في الفترة من مايو إلى سبتمبر من كل عام.