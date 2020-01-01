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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع شاب وتدمير 370 منزلًا جراء الفيضانات فى موريتانيا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:46 ص
الفيضانات فى موريتانيا
الفيضانات فى موريتانيا
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أعلنت وزارة الداخلية في موريتانيا مصرع شاب وتدمير 370 منزلًا من جراء الفيضانات الجارفة شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه في بركة مياه من جراء الأمطار والعواصف في منطقة باسكنو بمحافظة الحوض الشرقي أقصى شرقي موريتانيا.

وتشهد موريتانيا هذه الأيام أمطارًا غزيرة في شرقي وجنوب شرقي البلاد، ضمن موسم الأمطار السنوي الذي تعرفه البلاد عادةً في الفترة من مايو إلى سبتمبر من كل عام.

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