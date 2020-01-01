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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاز 11 شخصًا لإهانة وزير الداخلية الفرنسى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:33 ص
جيرالد دارمانين
جيرالد دارمانين
وكالات
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ألقت قوات الأمن الفرنسية القبض على 11 شخصًا شاركوا في احتجاج بنورماندي، ضد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، حيث رددوا شعارات مهينة للوزير.

وذكرت إدارة بلدية السين البحرية، أنه تم احتجاز واستجواب 11 شخصًا، ولا يزال 4 منهم قيد الاعتقال بسبب إظهارهم عدم الاحترام تجاه القضاء، فيما تم فرض غرامة مالية عليهم جميعا لمشاركتهم في مظاهرة غير مرخصة.

وأشارت إدارة بلدية السين البحرية إلى أن الأشخاص المحتجزين معروفون بانتمائهم إلى حركة السترات الصفراء وجماعات يمينية متطرفة.

وكان دارمانين يحضر حفل تأبين للكاهن، جاك هامل، الذي قتل في هجوم إرهابي بكنيسته بالقرب من مدينة روان بشمال غرب البلاد قبل 4 سنوات، وتبنى الهجوم تنظيم "داعش".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن السلطات المحلية أن دارمانين تعرض للإهانة خلال إلقاء كلمته، مشيرة إلى أن المحتجين وصفوه بـ"المغتصب القذر".

وتم تعيين دارمانين وزيرا للداخلية في وقت سابق هذا الشهر بعد أن عمل وزيرا للميزانية، ويخضع للتحقيق بشأن تهم بالاغتصاب.

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