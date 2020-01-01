أكثر من 60 قتيلا فى هجوم جديد بدارفور

قُتل أكثر من 60 شخصًا وجُرح ستون آخرون في هجوم جديد شنّه مسلّحون في إحدى قرى ولاية غرب دارفور، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.وجاء في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة في الخرطوم أن الهجوم "يندرج في إطار سلسلة حوادث جرت الأسبوع الماضي وترجمت بإحراق قرى ومنازل وتخريب أسواق ومحال" في الولاية.وبحسب الأمم المتحدة، هاجم نحو 500 مسلّح السبت قرية مستيري الواقعة على مسافة 48 كيلومترا من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وقتلوا أكثر من 60 شخصًا، غالبيتهم من قبيلة المساليت، وجرحوا 60 آخرين.وتم نهب عدد كبير من المنازل في شمال القرية وجنوبها وشرقها وإحراقها، كما تم تخريب نصف السوق المحلية.ومؤخرًا استهدفت هجمات مزارعي قبائل إفريقية تتنازع مع قبائل من البدو العرب ملكية أراض زراعية.