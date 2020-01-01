الجزائر تمدد الحجر الجزئى 15 يومًا فى عدد من الولايات

قررت الحكومة الجزائرية تمديد الحجر لمدة 15 يومًا في مناطق واسعة من البلاد؛ بسبب الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأخيرة.وتم تمديد الحجر المنزلي الجزئي من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحًا في 29 ولاية من ولايات البلاد الـ48، وذلك بدءًا من الثلاثاء ولمدة 15 يومًا، حسب ما جاء في بيان رسمي.وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الحكومة قررت أيضًا منع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة من تلك الولايات الـ29 وإليها.وأضاف البيان، أنه تم أيضًا تمديد تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات التسع والعشرين.وكانت إجراءات الحجر قد رُفِعت بالكامل في 14 يونيو في الولايات الـ19 الأخرى.وبحسب أحدث تقرير للجنة العلمية المعنية برصد تطور الوباء، نشر الأحد، سُجّلت رسميًا في الجزائر 27 ألفًا و357 إصابة بـ«كوفيد-19»، بينها ألف و155 وفاة، وذلك منذ تسجيل الإصابة الأولى في 25 فبراير.والجزائر التي سجلت في الأيام الأخيرة أرقامًا قياسية لناحية الإصابة بـ«كوفيد-19» (675 إصابة الجمعة) هي واحدة من الدول الأفريقية الأكثر تضررًا من الوباء.