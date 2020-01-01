إسرائيل تسجل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 1268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 61764 حالة، موضحة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالوباء بلغ 468 حالة.وقالت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية - إن هناك 300 حالة إصابة خطيرة من بين المصابين بفيروس كورونا، حيث يستخدم 98 شخصًا أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 27014 شخصًا للشفاء، أما عدد الإصابات النشطة في إسرائيل فقد وصلت إلى 43282 حالة.وصدقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، على إعادة فرض جملة من إجراءات التحوط الصارمة إثر التفشي السريع لوباء كورونا.وصوتت الحكومة على مشروع قرار يقضي بحظر الجلوس في المطاعم، ومنع أي تجمهر يزيد على 20 شخصًا في الأماكن المفتوحة، وعلى 10 أشخاص في المناطق المغلقة، فضلًا عن إغلاق المجمعات التجارية والنوادي الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل والمتاحف وحدائق الحيوانات في أيام عطلة نهاية الأسبوع.ويشمل الإغلاق شواطئ البحر، ويحظر القرار على الفنادق استضافة أكثر من 35% من قدراتها الاستيعابية.