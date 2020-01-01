سميرة سعيد تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية (صور)

شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.وظهرت سميرة سعيد بإطلالة كاجوال في غاية الأناقة، حيث ارتدت بلوزة مشجرة باللونين الأبيض والأزرق ونسقت معها بنطلون أبيض، كما اعتمدت نظارة شمسية وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها، مما زاد من جمالها وجاذبيتها.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيهما.وعلقت سميرة سعيد على الصور قائلة: "أهم شئ هو الاستمتاع بحياتك، أن تكون سعيدًا".يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها فى أوبريت "أنت أقوى"، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.