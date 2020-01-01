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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مواطنة الوفد» تجتمع لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات «الشيوخ»

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:07 ص
اجتماع حزب الوفد
اجتماع حزب الوفد
إسلام نصير
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عقدت اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد اجتماعًا تنظيميًا برئاسة صفوت لطفي، وبحضور نائب رئيس اللجنة عماد ابراهيم، ومايكل جورج مقرر اللجنة، والمستشار القانوني للجنة أمير عريان، وذلك بمقر الحزب الرئيسي في بولس حنا، وذلك لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية الداخلية بالحزب.

وناقشت اللجنة آليات دعم مرشحي الحزب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ورؤية لجنة المواطنة في الدفع ببعض الكوادر الوفدية من اللجان على مستوى المحافظات لخوض الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب والمجالس المحلية.

حضر الاجتماع عدد من ممثلي لجان المواطنة ببعض المحافظات، منهم مدحت الدويري رئيس مواطنة شرق القاهرة، وخالد صابر مقرر المواطنة بالجيزة، وشوقي مطر مقرر لجنة المواطنة بالدقهلية، وجورج دوكران مقرر مواطنة البحر الأحمر، ونجوى عزيز رئيس مواطنة الوفد في أسيوط، وإنجي جمعة وجيهان عودة عضوتي لجنة المواطنة بالجيزة.

وأوضحت اللجنة، أنه تم التنسيق مع مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى المحافظات، من أجل دعمهم وتقديم الدعم اللوجيستي لهم خلال العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء لجان المواطنة على مستوى الجمهورية للبدء في هذه الإجراء، ولحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بإيجابية.
اجتماع حزب الوفد
اجتماع حزب الوفد
اجتماع حزب الوفد
اجتماع حزب الوفد
اجتماع حزب الوفد
اجتماع حزب الوفد

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