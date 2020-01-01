حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 27 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك، فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة.عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون نافعًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها أو كنت تستخف بها، فانتبه.صحيًا: ابحث جيدًا عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، لعل العمل أو العلاقة بالشريك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.