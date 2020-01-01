حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 27 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: لا تعتمد العشوائية في معالجة الأمور، فذلك لن يؤدّي إلى نتائج إيجابية ويدفعك إلى مراجعة حساباتك سريعًا.عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.صحيًا: تحاول الانتقام من ذاتك عبر الإكثار من التدخين وشرب الكحول ما يضاعف وضعك الصحي سوءًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.