حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 27 يوليو 2020
الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:33 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 27 يوليو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: إنه يوم الإبداع والتفوّق وإطلاق العنان لطاقاتك على أنواعها. فلا تكن خجولًا ولا تسمح للضغوط العابرة بقمع مواهبك.
عاطفيًا: الشريك ينوّرك بأفكاره، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها أمامه.
صحيًا: لا ترفض طلب من يدعونك كي ترافقهم في نزهة، بل استغلها فرصة للقيام بنشاط جسماني مفيد.
الثور
مهنيًا: لا تعتمد العشوائية في معالجة الأمور، فذلك لن يؤدّي إلى نتائج إيجابية ويدفعك إلى مراجعة حساباتك سريعًا.
عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.
صحيًا: تحاول الانتقام من ذاتك عبر الإكثار من التدخين وشرب الكحول ما يضاعف وضعك الصحي سوءًا.
الجوزاء
مهنيًا: بإمكانك خوض أي منافسة بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء، تكون إيجابي التفكير وإنسانيًا إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك.
عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم بشأن طبيعة العلاقة بينكما، إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين، فكن مرنًا في التعاطي معه.
صحيًا: محاولة الخروج من الشرنقة التي وضعت نفسك فيها، تفتح أمامك الترفيه والترويح عن النفس.
السرطان
مهنيًا: أينما كنت تبدو متحمسًا، واعيًا ما يحصل، مسيطرًا على الأمور ومنفتحًا على آفاق جديدة ترضيك.
عاطفيًا: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا.
صحيًا: إذا قررت تمضية بعض الايام في أماكن جبلية عالية انتبه لصحتك.
الأسد
مهنيًا: يوم حافل بالضغوط ويكون مليئًا بالمتاعب، فكن أكثر انتظامًا في عملك ولا تتخاذل.
عاطفيًا: قد تضطر إلى التحفّظ عن التعبير عن آرائك أمام الشريك وانتظار فترة أفضل للكلام المناسب واللائق.
صحيًا: تنتابك بين الحين والآخر موجة غضب وانفعال تترك مضاعفات سلبية على وضعك الصحي، انتبه.
العذراء
مهنيًا: تبذل جهدًا كبيرًا لتتفوق على الزملاء، وهذا سيشكّل علامة فارقة في مصلحتك يقدرها أرباب العمل أكثر مما تتصور.
عاطفيًا: علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن التخلّص من رواسب الماضي ليس سهلًا لأنها حفرت في قلبك عميقًا.
صحيًا: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك.
الميزان
مهنيًا: تبرز مسألة مالية تتعلق بمستحقات لم تكن على علم بها، ما يجعل طباعك متقلبة وقد تسبب لك المشكلات.
عاطفيًا: كن دبلوماسيًا في التعاطي مع الشريك، وحاوِل أن تستوعب الأمور من دون غضب، ولا تترك للشك مجالًا ليسيطر على تفكيرك.
صحيًا: قد تنقم على وضعك الصحي المتفاقم، لكن باستشارة أصحاب الاختصاص تحل الأمور.
العقرب
مهنيًا: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة.
عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون نافعًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها أو كنت تستخف بها، فانتبه.
صحيًا: ابحث جيدًا عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، لعل العمل أو العلاقة بالشريك.
القوس
مهنيًا: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط ذلك من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة بعض الموضوعات الحسّاسة والجريئة.
عاطفيًا: تحاليلك واستنتاجاتك الخاصة توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقًا بسببك، فبادر إلى تخليصه منه.
صحيًا: أخلد إلى النوم باكرًا، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك.
الجدي
مهنيًا: تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور، لكن سرعان ما تندمج في أجواء العمل الجديدة.
عاطفيًا: ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟ انطلق بعلاقة جديدة مليئة بالحب والتفاؤل والأمل بغد مشرق.
صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك وتحاول مع العائلة القيام برحلة في أجواء الطبيعة.
الدلو
مهنيًا: أدعوك إلى تأجيل البدء بمشاريع جديدة والانصراف إلى التفكير العميق والتخطيط، قد تضطر الى مواجهة واقع لا يروقك.
عاطفيًا: ساير الشريك، وخطّط معه للقيام بكل ما يبقي الأجواء السعيدة سائدة بينكما، ولا تترك مجالًا للآخرين للتدخل في حياتكما الخاصة.
صحيًا: اضبط نفسك فالأمر ضروري وحاول القيام ببعض ما يفرح قلبك وينسيك أتعاب الحياة اليومية.
الحوت
مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفيًا: الغيرة عند الشريك لها مبرّرات متعددة، وأبرزها تصرّفاتك العشوائية وغير المبرّرة في الكثير من الأحيان.
صحيًا: تشعر في قرارة نفسك أن وضعك الصحي المتردي بحاجة إلى عناية ومتابعة دقيقتين.
الحمل
مهنيًا: إنه يوم الإبداع والتفوّق وإطلاق العنان لطاقاتك على أنواعها. فلا تكن خجولًا ولا تسمح للضغوط العابرة بقمع مواهبك.
عاطفيًا: الشريك ينوّرك بأفكاره، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها أمامه.
صحيًا: لا ترفض طلب من يدعونك كي ترافقهم في نزهة، بل استغلها فرصة للقيام بنشاط جسماني مفيد.
الثور
مهنيًا: لا تعتمد العشوائية في معالجة الأمور، فذلك لن يؤدّي إلى نتائج إيجابية ويدفعك إلى مراجعة حساباتك سريعًا.
عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.
صحيًا: تحاول الانتقام من ذاتك عبر الإكثار من التدخين وشرب الكحول ما يضاعف وضعك الصحي سوءًا.
الجوزاء
مهنيًا: بإمكانك خوض أي منافسة بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء، تكون إيجابي التفكير وإنسانيًا إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك.
عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم بشأن طبيعة العلاقة بينكما، إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين، فكن مرنًا في التعاطي معه.
صحيًا: محاولة الخروج من الشرنقة التي وضعت نفسك فيها، تفتح أمامك الترفيه والترويح عن النفس.
السرطان
مهنيًا: أينما كنت تبدو متحمسًا، واعيًا ما يحصل، مسيطرًا على الأمور ومنفتحًا على آفاق جديدة ترضيك.
عاطفيًا: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا.
صحيًا: إذا قررت تمضية بعض الايام في أماكن جبلية عالية انتبه لصحتك.
الأسد
مهنيًا: يوم حافل بالضغوط ويكون مليئًا بالمتاعب، فكن أكثر انتظامًا في عملك ولا تتخاذل.
عاطفيًا: قد تضطر إلى التحفّظ عن التعبير عن آرائك أمام الشريك وانتظار فترة أفضل للكلام المناسب واللائق.
صحيًا: تنتابك بين الحين والآخر موجة غضب وانفعال تترك مضاعفات سلبية على وضعك الصحي، انتبه.
العذراء
مهنيًا: تبذل جهدًا كبيرًا لتتفوق على الزملاء، وهذا سيشكّل علامة فارقة في مصلحتك يقدرها أرباب العمل أكثر مما تتصور.
عاطفيًا: علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن التخلّص من رواسب الماضي ليس سهلًا لأنها حفرت في قلبك عميقًا.
صحيًا: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك.
الميزان
مهنيًا: تبرز مسألة مالية تتعلق بمستحقات لم تكن على علم بها، ما يجعل طباعك متقلبة وقد تسبب لك المشكلات.
عاطفيًا: كن دبلوماسيًا في التعاطي مع الشريك، وحاوِل أن تستوعب الأمور من دون غضب، ولا تترك للشك مجالًا ليسيطر على تفكيرك.
صحيًا: قد تنقم على وضعك الصحي المتفاقم، لكن باستشارة أصحاب الاختصاص تحل الأمور.
العقرب
مهنيًا: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة.
عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون نافعًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها أو كنت تستخف بها، فانتبه.
صحيًا: ابحث جيدًا عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، لعل العمل أو العلاقة بالشريك.
القوس
مهنيًا: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط ذلك من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة بعض الموضوعات الحسّاسة والجريئة.
عاطفيًا: تحاليلك واستنتاجاتك الخاصة توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقًا بسببك، فبادر إلى تخليصه منه.
صحيًا: أخلد إلى النوم باكرًا، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك.
الجدي
مهنيًا: تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور، لكن سرعان ما تندمج في أجواء العمل الجديدة.
عاطفيًا: ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟ انطلق بعلاقة جديدة مليئة بالحب والتفاؤل والأمل بغد مشرق.
صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك وتحاول مع العائلة القيام برحلة في أجواء الطبيعة.
الدلو
مهنيًا: أدعوك إلى تأجيل البدء بمشاريع جديدة والانصراف إلى التفكير العميق والتخطيط، قد تضطر الى مواجهة واقع لا يروقك.
عاطفيًا: ساير الشريك، وخطّط معه للقيام بكل ما يبقي الأجواء السعيدة سائدة بينكما، ولا تترك مجالًا للآخرين للتدخل في حياتكما الخاصة.
صحيًا: اضبط نفسك فالأمر ضروري وحاول القيام ببعض ما يفرح قلبك وينسيك أتعاب الحياة اليومية.
الحوت
مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفيًا: الغيرة عند الشريك لها مبرّرات متعددة، وأبرزها تصرّفاتك العشوائية وغير المبرّرة في الكثير من الأحيان.
صحيًا: تشعر في قرارة نفسك أن وضعك الصحي المتردي بحاجة إلى عناية ومتابعة دقيقتين.