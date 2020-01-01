رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خطوات فعالة للتعامل مع الطفل الخجول

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:50 م
الطفل الخجول
الطفل الخجول
طباعة
يسعي الكثير من الأباء والأمهات إلى نمو أطفالهم وسط أجواء سعيدة من خلال تكوين أصدقاء والاندماج معهم، ولكن في حالة الطفل الخجول، يعد أمرًا صعبًا ولكنه غير مستحيل، لهذا نقدم لكم طرق للتعامل مع الطفل الخجول، بحسب مجلة «Mother and child guide».

معلومات هامة عن الطفل الخجول

- في البداية علي الأم أن تعلم أن الخجل هي صفة مكتسبة وليست صفة يولد بها الطفل، كما أنها صفة غير دائمة.
- هناك فرق بين صفة الخجل والانطوائية، اذ تتكون صفة الخجل عند الأطفال من خلال: انتقادات كثيرة (وغالبًا ما تكون بأسلوب مهذب مثل: «هذا ليس صحيحًا- ما هذا الذكاء (بنبرة سخرية)- السلحفاة أسرع منك ستسبقك»، وهذا يعلم الطفل أن أسلوبه خاطئ وهو غير مستعد نفسيًا للتعامل مع الانتقادات فيضطر لتغيير أسلوبه وفقًا لمعايير الشخص الآخر.

- اطمئني واهدئي فمن الطبيعي أن يحتاج الشخص سواء كان طفل أو شخص كبير إلى حالة التقوقع أحيانًا ليراجع نفسه ويرتب أفكاره ويفهم ماذا حصل معه.

-عليك الانتباه، بأن يخلوا قاموسك من كلمة (طفلي خجول طفلتي مكسوفة)؛ لأن وصفك له يزيد من تقمصه للصفة، وهذا لا يساعده مطلقًا.

خطوات التعامل مع صفة الخجل عند الأطفال
- يجب أن تقبلي الحال إذا دخل طفلك في مرحلة التقوقع، ولا تجبريه على الخروج منها، ولا تقولي له ( لماذا أنت خجول؟- أو لا داعي لشعورك بالخجل- لا شيء يستدعي أن تحرج) بل على العكس تمامًا إذا كان يشعر الطفل بشعور محرج قولي له ( لا بأس أن تشعر بذلك، جميعنا نشعر بالحرج أحيانًا).

- مثال: إذا قررتم زيارة الأقرباء وقال لك طفلك لا أريد أن أذهب سأجلس وحدي في المنزل (اسأليه عن شعوره أولًا)، ثم قولي له ( لا بأس أن تشعر بهذا الشعور، جميعنا يمر عليه ذلك، لكن لا يمكنني تركك هنا في المنزل، ولكن نستطيع إيجاد حل يجعلك تشعر بالراحة.. فلنفكر).

- لا تشعري الطفل أن صفة الخجل شيء كبير، ويجب أن تحميه من التعرض للمتاعب، بل تعاملي مع الموضوع بكل هدوء وساعديه بطريقة غير مباشرة وغير محرجة (فلا تذكري أمامه أن الخجل أمر سيء أو غير مرغوب فيه؛ لأن ذلك لا يساعدك ولا يساعده مطلقًا).

- عليك أن تنمي ثقته بنفسه من خلال القصص والأنشطة، هذا يساعده كثيرًا في التعامل مع صفة الخجل.

- تقبلي تصرفاته ليشعر بالراحة والتقبل أكثر في التصرفات، ولا يكون تحت ضغط (أمي ستنتقدني الآن).

- أما إذا كان طفلك انطوائيًا فاطمئني أيضًا وثقفي نفسك وتعلمي صفات الانطوائيين الجيدة لتساعديه في تقبل طبيعته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

الباز يناشد الطفل صابر التوجه لمقر «الدستور» لاستكمال إجراءات عودته للدراسة

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

انخفاض قياسي.. «الصحة»: 48 وفاة و479 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

وفاة 13 راهبة بكورونا فى أحد الأديرة الأمريكية

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

الباز يناشد الطفل صابر التوجه لمقر «الدستور» لاستكمال إجراءات عودته للدراسة

محمد الباز: قنوات معادية حاولت استغلال حادث «وليد» لإشعال فتنة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور .. "قاتلت الإنجليز بسببها"

قصة الزواج والأمومة في حياة إلهام شاهين.. وسر تسميتها بـ«نجمة الاعتذارات»

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

افتتاح مجمع سينمات رينسانس مدينتي.. تضم 15 قاعة وأحدث شاشات العرض

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

رنيم الوليلى فى أول حوار بعد اعتزالها: لا أبحث عن التدريب حاليًا.. وأنتظر مولودى الأول

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تواصل دورات اللغة الإنجليزية أونلاين

"حلم رجل مضحك" رواية دوستويفسكى الفلسفية

فتش عن «عقدة الرجل».. لماذا كان الحكيم «عدوًا للمرأة»؟

لوحات فنية معبرة بمعرض «شجع سياحة بلدك» بالغربية (صور)