خطوات فعالة للتعامل مع الطفل الخجول

معلومات هامة عن الطفل الخجول



خطوات التعامل مع صفة الخجل عند الأطفال



يسعي الكثير من الأباء والأمهات إلى نمو أطفالهم وسط أجواء سعيدة من خلال تكوين أصدقاء والاندماج معهم، ولكن في حالة الطفل الخجول، يعد أمرًا صعبًا ولكنه غير مستحيل، لهذا نقدم لكم طرق للتعامل مع الطفل الخجول، بحسب مجلة «Mother and child guide».- في البداية علي الأم أن تعلم أن الخجل هي صفة مكتسبة وليست صفة يولد بها الطفل، كما أنها صفة غير دائمة.- هناك فرق بين صفة الخجل والانطوائية، اذ تتكون صفة الخجل عند الأطفال من خلال: انتقادات كثيرة (وغالبًا ما تكون بأسلوب مهذب مثل: «هذا ليس صحيحًا- ما هذا الذكاء (بنبرة سخرية)- السلحفاة أسرع منك ستسبقك»، وهذا يعلم الطفل أن أسلوبه خاطئ وهو غير مستعد نفسيًا للتعامل مع الانتقادات فيضطر لتغيير أسلوبه وفقًا لمعايير الشخص الآخر.- اطمئني واهدئي فمن الطبيعي أن يحتاج الشخص سواء كان طفل أو شخص كبير إلى حالة التقوقع أحيانًا ليراجع نفسه ويرتب أفكاره ويفهم ماذا حصل معه.-عليك الانتباه، بأن يخلوا قاموسك من كلمة (طفلي خجول طفلتي مكسوفة)؛ لأن وصفك له يزيد من تقمصه للصفة، وهذا لا يساعده مطلقًا.- يجب أن تقبلي الحال إذا دخل طفلك في مرحلة التقوقع، ولا تجبريه على الخروج منها، ولا تقولي له ( لماذا أنت خجول؟- أو لا داعي لشعورك بالخجل- لا شيء يستدعي أن تحرج) بل على العكس تمامًا إذا كان يشعر الطفل بشعور محرج قولي له ( لا بأس أن تشعر بذلك، جميعنا نشعر بالحرج أحيانًا).- مثال: إذا قررتم زيارة الأقرباء وقال لك طفلك لا أريد أن أذهب سأجلس وحدي في المنزل (اسأليه عن شعوره أولًا)، ثم قولي له ( لا بأس أن تشعر بهذا الشعور، جميعنا يمر عليه ذلك، لكن لا يمكنني تركك هنا في المنزل، ولكن نستطيع إيجاد حل يجعلك تشعر بالراحة.. فلنفكر).- لا تشعري الطفل أن صفة الخجل شيء كبير، ويجب أن تحميه من التعرض للمتاعب، بل تعاملي مع الموضوع بكل هدوء وساعديه بطريقة غير مباشرة وغير محرجة (فلا تذكري أمامه أن الخجل أمر سيء أو غير مرغوب فيه؛ لأن ذلك لا يساعدك ولا يساعده مطلقًا).- عليك أن تنمي ثقته بنفسه من خلال القصص والأنشطة، هذا يساعده كثيرًا في التعامل مع صفة الخجل.- تقبلي تصرفاته ليشعر بالراحة والتقبل أكثر في التصرفات، ولا يكون تحت ضغط (أمي ستنتقدني الآن).- أما إذا كان طفلك انطوائيًا فاطمئني أيضًا وثقفي نفسك وتعلمي صفات الانطوائيين الجيدة لتساعديه في تقبل طبيعته.