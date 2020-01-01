أول تحرك برلماني بشأن حادث عمارة الزمالك

تقدم محمد المسعود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تصدع عمارة الزمالك واخلاء السكان للعقار، حيث أوضح أن في ظهر اليوم أحس سكان العقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك بشقوق وميل بالعقار، وسط حالة ذعر، وسرعان ما أبلغوا الحي والشرطة، واتضح من المعاينات المبدئية أن هذه الشقوق وما حدث من هبوط أصاب أكثر من عقار، وليس عقارًا واحدًا فقط، وأصاب أيضًا مقر سفارة البحرين بذات الهبوط والشقوق.وأشار إلى أنه تم إخلاء العقارات المتصدعة بالكامل من السكان، كما تم قطع المياه عن العقار، نظرًا لأن الهبوط تسبب في كسر ماسورة 200مم أسفل العقار، حيث أنه تسبب في كسر شبكة الصرف الصحي الخاصة بالعقار.وأوضح أنه من المعاينات المبدئية تبين وجود هبوط بمدخل سفارة البحرين بالجانب المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب السفارة من شارع البرازيل، وأن الهبوط الأرضي تسبب في هبوط العقار بنسبة 2 سم وأحدث شروخًا كبيرة وتلفيات.ولفت إلى أن هناك بعض التصريحات بشأن أنه سيتم هدم العقار بنسبة كبيرة لكي لا يتسبب في كوارث مستقبلية، وهناك تقارير أخرى تؤكد أن ما حدث نتاج أعمال الحفر من جراء ما تقوم به الشركة الفرنسية بشأن الحفر لمترو الأنفاق.وبين أن الهيئة القومية للأنفاق المصرية نفت وجود أي أضرار مستقبلية، فى حين أن الوضع المبدئي يدل على عكس ذلك، لاسيما وأن هناك تقارير سابقة تحذر من أعمال الحفر في هذه المنطقة صادرة من خبراء بجامعة القاهرة.وطالب محمد المسعود، بحصر السكان المضارين نتاج الهبوط الأرضي وتصدع العقارات وتقديم التعويضات اللازمة أو شقق بديلة لحين التصرف في العقار وعودتهم، وصرف التعويضات الملائمة لكافة السكان وعلى وجه السرعة، فهؤلاء السكان تم تشريدهم وإجلائهم من سكنهم، ولا يعلمون متي يمكن العودة، ولا يعلمون هل سيتم هدم عقارهم من عدمه.وشدد على ضرورة تشكيل لجنة هندسية على الفور من خبراء من جامعة القاهرة ومكاتب خبرة بهذا الشأن، لمعاينة العقارات المتصدعة، وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي نتيجة قيام الهيئة القومية بمترو الأنفاق بأعمال حفر، وكإجراء وقائي، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار من انهياره في أي وقت وتسبب الأضرار لباقي العمارات الملاصقة.