«الدفاع السوداني» يؤكد تمسكه بفرض هيبة الدولة واستخدام القوة

أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأحد، التمسك بفرض هيبة الدولة عبر استخدام القوة اللازمة قانوناَ لحفظ الأرواح والممتلكات وإيقاف جميع التفلتات الأمنية والتصدي للخارجين عن القانون.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن والدفاع عقده اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وبحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، استعرض خلاله الموقف الأمني وتداول حول التحديات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد.وقال الفريق أول شرطة الطريفي الصديق وزير الداخلية، مقرر المجلس في بيان صحفي أن الاجتماع أكد حفظ الحقوق الدستورية في الممارسة السلمية وفق متطلبات المرحلة الديمقراطية، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وشدد المجلس على دعم أسس المواطنة والحقوق الدستورية المتساوية وتنفيذ خطة حماية المدنيين وتفعيل دور القوات الأمنية المشتركة للقيام بحفظ الأمن وتعزيز دور أجهزة انفاذ القانون لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب.وأوضح الصديق أن الاجتماع شدد أيضا على ضرورة تحريك قوات من المركز بصورة عاجلة لجميع مواقع الأحداث الأمنية بالبلاد لتحقيق الأمن والاستقرار.