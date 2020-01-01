عمرو أديب عن الاعتداء على مصري بالكويت: سعيد رغم الواقعة مؤلمة

علّق الإعلامي عمرو أديب على واقعة الاعتداء على مصري أثناء عمله في الكويت، قائلًا إن الدولة المصرية أصبحت تتعامل بشكل حاسم وواضح بشأن رعاياها في الخارج.وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"في قضية الاعتداء على المواطن المصري وليد صلاح لم تمر ساعات إلا وكانت كل الدنيا اتحركت وتم القبض على الكويتي، تحركت القنصلية المصرية ووزارة الهجرة، كل الناس تحركت من أجل وليد؛ لأنه مواطن مصري يستحق كل دعم وكل حماية".تابع "وليد كان ثابتًا متحملًا، تحمل ما لا يتحمله أحد، أحيّي دولة الكويت.. مفيش طرمخة وأخذوا إجراءاتهم، وسعيد رغم أن الحادثة مؤلمة، سعيد بسرعة تحرك الدولة المصرية من أجل رعاياها في الخارج، وإن شاء الله ياخد حقه"، موجّهًا رسالة إلى وليد قال فيها:"اوعى تتنازل عن حقك".من ناحيته قال ناصر العتيبي، مدير جمعية صباح الأحمد بالكويت التي يعمل بها المواطن المصري:"وليد صلاح كويتي، وأي مواطن في أرض أمير الكويت هو كويتي، الأمر منظور بالقضاء هنا وخطاب الكراهية لا يمثل الشعبين.. المصري أخ وصديق ونعتبره منّا وفينا".