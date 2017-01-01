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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الانتهاء من محور الفرافرة أسيوط يونيو 2021 بـ1.7 مليار جنيه

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:28 م
محور الفرافرة أسيوط
محور الفرافرة أسيوط
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد استكمال تنفيذ مشروع إنشاء ورصف محور الفرافرة ديروط أسيوط بتكلفة كلية قدرها 1.7 مليار جنيه، من خلال جهاز تعمير الوادى الجديد، وفق الجدول الزمنى المحدد بنهاية يونيو 2021.

ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المشروع يأتى ضمن مشروع إنشاء ورصف محور يربط الفرافرة وديروط وأسيوط بطول 285 كم، وسوف يتم تنفيذ طريق رئيسى يربط محافظة الوادى الجديد من منطقة الفرافرة بمحافظة أسيوط عن طريق ديروط على الطريق الصحراوى الغربى أسيوط- القاهرة بطول 310 كم والطريق بعرض 11 مترا، بالإضافة إلى 2.5 متر طبانات من الجانبين.

وأضافت الوزارة، أن معدل الإنفاق المالى السنوى بلغ 56% بقيمة 78 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى من إجمالى 139 مليون جنيه مستهدف إنفاقها خلال العام المالى 2019- 2020.

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