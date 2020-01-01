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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: حزب الله يبحث مهاجمة هدف عسكري لدينا

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:16 م
حزب الله
حزب الله
سارة الشلقاني
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قالت التقديرات الأمنية الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يشن حزب الله اللبناني هجوما خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد ألون بن ديفيد، المراسل العسكري للقناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، إن التقديرات الأمنية تشير إلى أن حزب الله يريد إنهاء التوتر الأمني مع تل أبيب قبل عيد الأضحى.

وأكد أن الحزب اللبناني يبحث عن مهاجمة هدف عسكري وليس مدنيا، للرد على مقتل أحد كوادره في غارة إسرائيلية على سوريا الثلاثاء الماضي، فيما بعثت إسرائيل رسالة تحذيرية بأنه في حال أقدم حزب الله على ذلك، سيفقد الكثير من عناصره.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الحدود اللبنانية، مؤكدا أنه ليس هناك مخاوف من تسريب معلومات.

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