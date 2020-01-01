«شباب الأحزاب»: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ

قالت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إنهم قاموا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بتنسيقية شباب الأحزاب، لمتابعة زملائهم المرشحين على القائمة الوطنية من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وأضافت "عبدالإله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب في انعقاد دائم، وتعمل مع المرشحين بشكل مباشر، لمتابعة الانتخابات بشكل عام.وأكملت: "حصلنا على موافقة من الهيئة الوطنية للانتخابات للرصد والتوثيق والمتابعة الإعلامية للعملية الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني ومنصة التنسيقية".وأوضحت، أن التنسيقية ترى أن الشباب يجب أن يكون لهم دور فعال، لذلك سيقوم شباب التنسيقية برصد ومتابعة ما يحدث أثناء الانتخابات، ليصدر ما يحدث بشكل فوري في العملية الانتخابية على موقع التنسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي لها.وواصلت: "نحرص بشدة لمتابعة العملية الانتخابية لتوثيق نزاهة العملية الانتخابية، ولتوثيق سير العملية وإعداد المنتخبين والإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا من خلال منصات التنسيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".واستطردت: "لدينا استمارات تطوع للشباب الراغبين في المشاركة في الحملات الانتخابية؛ لتوثيق سير العملية الانتخابية".