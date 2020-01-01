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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

مستقبل وطن: التنافس بانتخابات «الشيوخ» ليس بحدة «النواب»

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:55 م
المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن وجود قائمة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ هو نتيجة اتفاق 11 حزبا بمختلف انتماءاتهم يمين ووسط ويسار، وحتى المعارضة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هذه القائمة لا بد أن تحصل على 5% من أصوات المسجلين أي 3 ملايين صوت على الأقل.

وأشار إلى أن التنافس على المستوى الفردي كبير بين الأحزاب والمستقلين، لكن حدة التنافس في انتخابات غرفة الشيوخ لن تكون بنفس حدة التنافس في غرفة البرلمان.

وأكد أن التحالف ليس مبنيا على أيديولوجيات متفق عليها مسبقًا لكنه فقط تحالف انتخابي ينتهي بنهاية الانتخابات، مؤكدًا أنه إذا حصلت القائمة على نسبة التصويت البالغة 5%، نكون بذلك ضمنا تمثيل كافة التيارات داخل مجلس الشيوخ، وشدد على أن تمثيل كافة التيارات داخل مجلس الشيوخ يمثل إضافة مهمة، خاصة أن التحالف يضم أحزابا شديدة المعارضة.

وأوضح أنه حال ترك الأمور للأحزاب لتشكيل قوائم مختلفة كان بإمكان أحد الأحزاب ذات الجاهزية أن تحصد الكتلة الأكبر من مقاعد الشيوخ بالتالي تقصى الأحزاب الأخرى والتيارات المختلفة، ومن ثم فإن وجود قائمة ممثلة لكافة الأطياف يضمن التمثيل الأفضل لكافة التيارات.

وكشف الخولي، أن نسبة تمثيل حزبه داخل القائمة الانتخابية تبلغ 59 كرسي، بما يمثل 19.6% من إجمالي مقاعد 300 مقعد داخل غرفة الشيوخ في مقابل 6 مقاعد لحزب الوفد ضمن تشكيل القائمة، وهذا لا يعني استحواذ حزب بالكتلة الأكبر في القائمة، حيث إن المجال مفتوح للمنافسة في الفردي، وكشف أن حزبه دفع بنحو 95 مرشحا في المنافسة الفردية في 26 محافظة بمقابل 23 منافسا من حزب الوفد في 12 محافظة.

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