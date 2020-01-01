«شيء يصيب المصريين بالغل».. تعليق خالد أبوبكر على واقعة المصري بالكويت

وجه الإعلامي خالد أبوبكر، رسالة لوليد صلاح المواطن المصري المعتدى عليه في الكويت، مؤكدًا تضامنه معه، قائلًا: "لا يمكن التجاوز عما حدث، أي اعتداء على مصري بالخارج أو بالداخل بشكل غير مشروع، شيء يصيب المصريين بالغل".وأضاف خلال برنامج "كل يوم" المُذاع على شاشة "on": "لا بد أن يحصل وليد على حقه، فالتفريط في حقوق الناس كارثة".وأشاد بموقف دولة الكويت، في تعقب المتهم، مشيرًا إلى أنه ترافع في دولة الكويت أكثر من 16 مرة، مؤكدًا أن لديهم محاكم راقية ونيابة محترفة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد" بالكويت، حيث وثّقت واقعة اعتداء على شاب مصري يعمل الشاب "كاشير" من مواطن كويتي.وأظهر الفيديو المواطن الكويتي وهو يلوح بيده للمواطن المصري، ثم قام بعدها بصفعه على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يتدخّل الموجودون في السوبر ماركت لمحاولة تهدئة الرجل الكويتي، كما حاول أحد أفراد الأمن منع الرجل من صفع المواطن الموظف المصري مرة أخرى.