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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«حماية المستهلك»: 65 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة دعم السلع

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:47 م
أحمد سمير
أحمد سمير
أحمد عبد العزيز
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قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك أكثر من 4 آلاف سلعة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، لافتًا إلى أن التخفيضات 20% لمن يمتلك بطاقة تموينية و10% للمواطن العادي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "النهار"، أن المصانع تعطي خصومات للمستهلك بمقدار 10%، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تعطي خصم 10% أخرى، موضحًا أنه يتم خصم 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى ألف جنيه، وذلك في مجموعات الشركات أو المحلات المشتركة بالمبادرة، حيث إن الدولة تعمل على الحفاظ على معدلات التنمية التي تأثرت بسبب فيروس كورونا.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك أنشأ خطًا ساخنًا "15303" للاستفسار والشكاوى، مؤكدًا أن الدولة قدمت تسهيلات من البنوك أو من شركات التمويل الخاصة والتسديد على فترة 24 شهرًا.

ووصف سمير، مبادرة الرئيس لدعم المواطنين بـ"العبقرية"، لأنها تدعم المنتج والمستهلك بسلع مخفضة وتوفر فرص عمل، موضحًا أن 65 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة الرئيس السيسي، لدعم السلع.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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