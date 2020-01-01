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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

122 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:46 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الأحد، عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، كما تم تسجيل 43 حالة شفاء وحالتي وفاة.

وأشار المركز، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أن الحالات الجديدة منها 51 حالة جديدة و71 لمخالطين، وبذلك يرتفع إجمالى الإصابات إلى 2669 حالة، بينما وصل إجمالى حالات الشفاء إلى 553 حالة، ومجموع حالات الوفاة إلى 60 حالة.

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