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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: تيسيرات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:38 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع رؤساء المراكز والمدن الأسرع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية سبتمبر، وكذا سداد نسبة الـ25٪ من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة المقرر أن تستمر حتى 15 أغسطس القادم، حيث ستكون هناك إجراءات رادعة من الدولة للمخالفين بإزالة أي مبانٍ لم يتم تقنينها.

وفي إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، شدد «عطية» على ضرورة توفير المقرات المناسبة لاستقبال المواطنين الراغبين في دفع رسوم التصالح سواء بالتنظيم الجيد أو وسائل التهوية لتهيئة المناخ المناسب لإنهاء الإجراءات، وكذا إقامة مظلات مؤهلة كساحات انتظار لهم، موجّهًا إلى تشكيل لجان متابعة لذلك الملف بصفة يومية برئاسة الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، واتخاذ إجراءات مشددة فى حالة مخالفة تلك التعليمات.

وأكد المحافظ، الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، بجانب تزويد المقر والخزينة بموظفين إضافيين لإنجاز تلك المهام، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المترددين على مقرات الوحدات المحلية من تفشي فيروس كورونا.

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