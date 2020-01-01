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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مصطفى الكمار: السيسي يولي كرامة الإنسان المصري أولوية قصوى

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:34 م
مصطفى الكمار
مصطفى الكمار
محمد الشريف
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قال النائب مصطفى الكمار، إن كرامة المصريين خط أحمر داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يولي كرامة الإنسان المصري أولوية قصوى.

وأضاف الكمار، أن هناك الكثير من الوقائع التي أثبتت عودة كرامة المصريين في الخارج، وأن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الهجرة، وعلى رأسها السفيرة نبيلة مكرم، تتدخل شخصيا في أي واقعة من شأنها المساس بكرامة أي مصري بالخارج.

ولفت الكمار، إلى أن هذه الوقائع التي نشهدها من اعتداءات على المصريين في الخارج هي وقائع فردية يعاقب أصحابها، والمصريون والعرب جميعا أخوة ويدركون أن هذه الوقائع فردية، لا يمكن أن تؤثر على متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

وأشاد الكمار، بسرعة تحرك السفيرة نبيلة مكرم، والقنصلية المصرية في الكويت، وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

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