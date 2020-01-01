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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات وتحذير.. أبرز استعدادات كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:25 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
عمرو الشامي
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تشهد مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتكثيف الحملات على الأسواق، وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف فرعية بمجالس المدن والمديريات المعنية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه أعلن رفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء، وجميع مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة استعدادًا لقرب عيد الأضحى المبارك ووقف الإجازات لجميع المسئولين بالجهاز التنفيذى خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه شكل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف فرعية بالمدن تعمل على مدار الساعة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة، كما وجه بتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية خلال أيام العيد، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب في الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض من السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وحذر محافظ كفر الشيخ، في بيان، من استغلال بعض المواطنين لإجازة العيد، للقيام بأعمال التعدين والبناء، موجها جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الترصد والمتابعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للتصدى بكل حسم لمخالفات البناء، ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بشكل فورى، وفرض سيطرة وسيادة القانون للحد من هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف.

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