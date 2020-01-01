قصور الثقافة تواصل دورات اللغة الإنجليزية أونلاين

يستعد قصر ثقافة الطفل بطنطا لإسدال الستار عن دورة تنمية مهارات اللغة الانجليزية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للعام الخامس على التوالي مجانا، ضمن سلسلة من الدورات والورش التعليمية بمحافظة الغربية ومن ضمنها، ورشة في فنون الكتابة الأدبية، وأخرى في أساسيات كتابة القصة القصيرة.من جهته، قدم هشام الجندي مدرب الدورة خالص شكره وتقديره لقصور الثقافة على اتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في فعاليات الكورس باستخدام تقنية برنامج "zoom"، وتابع بالتأكيد على أهمية مثل تلك الفعاليات التعليمية، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى أطفالنا وشبابنا في اللغات الأجنبية، ولاسيما أن متوسط أعمار المشاركين من 8 الى 17 عاما.شهدت فعاليات الدورة تقسيم المشاركين على مستويين، بعد أدائهم لبعض الاختبارات للتعرف على مستوياتهم في اللغة الانجليزية، وتضمن الكورس التعليمي أهم المبادئ والأساسيات للاستماع والتحدث، وكذا التدرب على عمل الجمل بشكل لغوي سليم، من خلال تطبيق القواعد والمفردات.يذكر أن قصر ثقافة الطفل بطنطا قد بدأ دورة تنمية اللغة الانجليزية مطلع الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 60 متدربا، والتي من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى نهاية الشهر ذاته، مع التأكيد على منح كل من اجتاز الاختبارات النهائية شهادة معتمدة في نهاية الدورة.