أول تعليق من داليا مصطفى بعد تسممها في الساحل

طمأنت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها عقب إصابتها بحالة تسمم في الساحل الشمالي، مؤكدة أنها تخضع للعلاج، مع معاناة شديدة في منطقة البطن والمعدة.وقالت داليا، لـ«الدستور»، إنها لم تستطع الرد على كمية الاتصالات الهاتفية التي تلقتها، للاطمئنان عليها،كاشفة عن تفاصيل واقعة التسمم بأنها ذهبت لتناول الغداء في أحد فنادق العلمين، وبعدها بدقائق تعرضت لحالة تسمم ألزمتها الجلوس في منزلها ومتابعة العلاج.وأوقفت داليا، منذ فترة تصوير أحدث أعمالها السينمائية (قبل الأربعين) بسبب إجازة عيد الأضحى قبل سفرها للساحل، ومن المقرر استئناف مراحل التصوير مرة أخرى بعد التعافي من حالة التسمم.وتعرّضت الفنانة داليا مصطفى، لحالة تسمم أثناء وجودها بمنطقة العلمين إثر تناولها الغداء بأحد الفنادق الشهيرة هناك.وأشار مقربون من داليا إلى أنها حاليًا تمكث في منزلها بالساحل الشمالي في حالة إعياء شديدة، بسبب حالة تسمم تعرضت لها، مساء الأحد، وأنها استدعت طبيبًا لتشخيص حالتها وإعطاء العلاج المناسب لها.