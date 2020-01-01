ناصر العتيبي: قيادات بالكويت تواصلت مع «وليد»

روى ناصر العتيبي، رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت، تفاصيل الاعتداء على الشاب المصري «وليد»، مؤكدا أن قيادات كبرى بالدولة تواصلت معه على خلفية الواقعة، وأكدوا أهمية أن يأخذ القانون مجراه.وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on»، إن «وليد» رفض مخالفة تعليمات الإدارة وتسجيل مشتريات المعتدي الكويتي على رقم مستهلك آخر، فصفعه.وأضاف العتيبي: «استقالتي احتجاجا على الواقعة، تصرف بسيط كان يقوم به أي مصري لو في موقعي، ولم أقصد بهذا التصرف رياء أو شهرة على الإطلاق»، مشيرا إلى أن القضية أصبحت أمام القضاء الكويتي.وأردف: «موقفي جاء من باب التضامن وجبر الخاطر، فالمناصب تذهب دائما»، موضحا أن الجمعية ووليد تقدما ببلاغ وتحول لقضية أمام النيابة، والشاب المصري لم يتعرض لضغوط من أجل التنازل، قائلا: «لن يجرؤ أحد على إجباره».