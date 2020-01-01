الباز: نعاني من نوعين من «الندابات» مستأجرين ومخدوعين

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك أطرافا تحاول دائما تشويه الدولة، وتستغل أي فرصة لإثارة البلبلة والفزع بين الناس.وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أننا في مصر نعاني من نوعين من الندابات، الأولى مستأجرة، وهؤلاء نراهم في قنوات الإخوان والقنوات المعادية لمصر، متابعا: "هؤلاء لما تتابعهم تحس إن الحياة كلها ضلمة ومش مظبوطة، ودول خطرهم معروف".وواصل: "أما الندابة الثانية ودول الناس المخدوعة، واللي بيرددوا كلام الندابة الأولى ويثيروا الفزع ودائما ما يشعروا بالدونية".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار»، على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.