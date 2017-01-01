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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس الشباب المصري يطلق البرنامج الوطني للرصد والمتابعة

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:32 م
محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد الشريف
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أطلق مجلس الشباب المصري اليوم، برئاسة محمد ممدوح النسحة الثالثة من البرنامج الوطني للرصد والمتابعة لإعداد وتاهيل القيادات الشابة بالمحافظات المصرية على آليات الرصد والمتابعة للاستحقاقات الانتخابة التي تشهدها الدولة هذا العام.

وصرح محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على البرنامج الوطني للرصد والمتابعة بأن البرنامج يأتي في نسخته الثالثة هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار 3 سنوات قام فيهم بتدريب وتأهيل مايزيد عن 15000 شاب وفتاة من كافة المحافظات المصرية تم اختيار المتميزين منهم كمتابعين ميدانيين في الانتخابات الرئاسية عام 2018 والاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019 تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التي نشرف بثقتها بمجلس الشباب المصري وإصدارها للقرار رقم 50 لسنة 2020 بتجديد قيد المجلس من أوائل المنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات المصرية لعام جديد مما يعني تواجد متابعين المجلس الميدانيين في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية وانتخابات النواب المقبلة بما يقرب من 3500 متابع ميداني بكافة الدوائر الانتخابية.

وأن المجلس ينفذ حاليًا خطة تدريبية هذا الأسبوع بمشاركة لفيف من البرلمانيين والرموز السياسية المصرية مثل جمال الشريف ومارجريت عازر ونادية هنري وهالة أبو السعد وعبدالفتاح محمد والسيد حجازي ومحمد الجبالي، لشباب محافظات الجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والغربية وبني سويف وسوهاج وقنا وبورسعيد على أن تستكمل الخطة التدريبية لباقي المحافظات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.

يذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصري الفاعلة في ملف تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب.

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