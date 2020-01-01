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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قنصل مصر بالكويت: الشاب «وليد» سيحصل على حقوقه كاملة

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:29 م
السفير هشام عسران
السفير هشام عسران
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أكد السفير هشام عسران، رئيس البعثة القنصلية بالكويت، أن حادث الاعتداء على أحد المصريين في الكويت هو تصرف فردي لا يعبر عن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

وأوضح السفير عسران، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، اليوم الأحد، أن الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام الشاب وليد صلاح، الذي يعمل (كاشير) في جمعية صباح الأحمد التعاونية، بمحاسبة أحد زبائن الجمعية، الذي لم يكن له حسابا في الجمعية لإضافة المشتروات إلى رصيده، فوجئ بأحد المواطنين الكويتيين يطلب منه وضع نقاط ذلك الزبون على رصيده، لكنه أخبره بأن تعليمات إدارة الجمعية تمنع ذلك، فقام ذلك المواطن بالتعدي عليه بالضرب.

وأضاف قائلا: "رئيس الجمعية، ناصر العتيبي، أصر على استدعاء الشرطة، وإلقاء القبض على المواطن الكويتي، وهدد بالتقدم باستقالته حتى يحصل وليد على حقه"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القنصلية تواصلت على الفور مع الشاب وليد، وأبدت استعدادها لتوفير المحامي له إذا لزم الأمر.

وشدد رئيس البعثة القنصلية في الكويت، على أن دولة أميرها قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لن تقبل بهذه الممارسات، مشددا على أن وليد سيحصل على حقوقه كاملة.

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