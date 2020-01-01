نشأت الديهي: ما يحدث بقطاع الطاقة طفرة غير مسبوقة (فيديو)

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أسامة عسكر، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأحد، إن الدكتور محمد شاكر، أفضل وزير كهرباء تولي هذا المنصب في تاريخ مصر، حيث إنه ينفذ ويطبق بمهارة وحرفية رؤية الرئيس السيسي، والدولة المصرية بقطاع الكهرباء.وأكمل: "بفضل وزير الكهرباء وجنود الدولة تحولت مصر المظلمة في عهد الإخوان لمصر المنيرة، ومصر المصانع المعطلة المفلسة لمصر المتطورة في هذا التوقيت".ونوّه بأن ما حدث بقطاع الكهرباء طفرة حقيقية غير مسبوقة بمجال الطاقة بكل ما تعنيه الكلمة ويفوق تصورات أكبر المتفائلين.