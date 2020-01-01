وفاة وزير مكسيكي بعد إصابته بكورونا

أعلن حاكم ولاية شيواوا المكسيكية خافيير كورال وفاة وزير الصحة في الولاية خيسوس جراجيدا بعد مرور نحو أسبوعين على نقله للمستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد.وأضاف حاكم ولاية شيواوا المكسيكية أن جراجيدا توفي نتيجة فشل عضلة القلب.ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 385 ألفا في حين بلغ إجمالي الوفيات 43500 شخص حتى، لتحتل المركز الرابع في عدد الوفيات على مستوى العالم.