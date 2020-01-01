أمين الحرية المصري بالمنوفية: فتح مقرات الحزب دعمًا لمرشحي القائمة الوطنية

قال المستشار محمد عبدالباري، أمين حزب الحرية المصرى بمحافظة المنوفية، إنه تم التنسيق مع أمناء الوحدات والمراكز بالمحافظة بفتح مقرات الحزب لدعم مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتجهيز لحملة دعائية بالمحافظة، وذلك وفقا لتوجيهات المجلس الرئاسي بالحزب لكونه أحد الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية.وأضاف عبدالبارى، أنه سيتم إطلاق حملة توعية بالمراكز والقرى والنجوع بالمحافظة تهدف لتوعية الأهالي والمواطنين بالمشاركة السياسية والتحرك نحو صناديق الاقتراع، مؤكدا المشاركة الإيجابية للمواطنين فى المحافظة فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها البلاد من قبل.وأشار إلى أن تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المحافظة، وهى غرفة منبثقة من الغرفة المركزية بالأمانة العامة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.