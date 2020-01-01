المصري المعتدى عليه بالكويت: أخلاقي منعتني من رد الصفعة

قال وليد صلاح الكاشير المصري، الذي تعرض للصفع ثلاث مرات من مواطن كويتي، أثناء عمله، إنه لم يرد الصفعة ولم يلمسه لأن أخلاقه تمنعه، معلقًا: "الرجل كبير وكان معه أهل بيته"، مؤكدًا أنه تمسك بحقه القانوني.وأضاف وليد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مينفعش ألمسه ولا أرد عليه لأن أخلاقي تمنعني ولأننا في دولة قانون، وأشكر أهل الكويت، وكل الناس في الجمعية ساعدوني، وقالوا لي لا تتنازل عن حقك".وأردف: "أشكر وزير الداخلية الكويتي، ولن أتنازل عن حقي وسأحصل عليه بالقانون".وأعرب وليد، عن تمانيه بالشفاء العاجل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.