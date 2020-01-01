المصري المعتدى عليه بالكويت: أخلاقي منعتني من رد الصفعة
الأحد 26/يوليه/2020 - 09:12 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال وليد صلاح الكاشير المصري، الذي تعرض للصفع ثلاث مرات من مواطن كويتي، أثناء عمله، إنه لم يرد الصفعة ولم يلمسه لأن أخلاقه تمنعه، معلقًا: "الرجل كبير وكان معه أهل بيته"، مؤكدًا أنه تمسك بحقه القانوني.
وأضاف وليد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مينفعش ألمسه ولا أرد عليه لأن أخلاقي تمنعني ولأننا في دولة قانون، وأشكر أهل الكويت، وكل الناس في الجمعية ساعدوني، وقالوا لي لا تتنازل عن حقك".
وأردف: "أشكر وزير الداخلية الكويتي، ولن أتنازل عن حقي وسأحصل عليه بالقانون".
وأعرب وليد، عن تمانيه بالشفاء العاجل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأضاف وليد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مينفعش ألمسه ولا أرد عليه لأن أخلاقي تمنعني ولأننا في دولة قانون، وأشكر أهل الكويت، وكل الناس في الجمعية ساعدوني، وقالوا لي لا تتنازل عن حقك".
وأردف: "أشكر وزير الداخلية الكويتي، ولن أتنازل عن حقي وسأحصل عليه بالقانون".
وأعرب وليد، عن تمانيه بالشفاء العاجل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.