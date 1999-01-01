قصة الزواج والأمومة في حياة إلهام شاهين.. وسر تسميتها بـ«نجمة الاعتذارات»

"أنا غير موفقة في مسألة الزواج، وبالتالي ليس لدى أولاد ولكنني أمارس الأمومة مع أولاد أخي، ومع أخواتي وأولادهم، والأمومة في رأيي تعني العطاء المستمر وبلا حدود وهذا ما أفعله منذ سنوات وحتى الآن".. هكذا تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن الزواج والأمومة في حياتها في حواره لجريدة "مايو" 1999.وقالت في حوارها، إن الزواج في الوسط الفني، لا يختلف عن الزواج من خارجه، فالمهم هو التفاهم والحب والإخلاص وهناك علاقات زواج كثيرة ناجحة في الوسط ومستمرة بحب.وفي حوارها لمجلة "المصور" 1998، تحدثت "شاهين" عن 3 محاولات لقتلها من قبل، وجميعها فشلت، من شخص تزوجته رسميًا بمؤخر صداق 100 ألف دولار يدعى عزت قدورة، وتنازلت عن المؤخر مقابل أن تكون العصمة في يدها، قالت: "إنسان ارتبطت به وراعيت الله فيه، ولم أصنع له شرًا واحترمت اتفاقي معه، وكان بيننا ارتباط مقدس، فكيف تصل الوحشية إلى هذه الدرجة خاصة أن "مية النار" هذه تخنق الإنسان وتميته على الفور، أو تترك على وجهه تشوهات لا يمحيها الزمن، كان يريد قتلي بهذه الطريقة الوحشية".تزوجت الفنانة إلهام شاهين من "قدورة" سرًا، بالاتفاق معه، ومنعت نشر الخبر في الصحافة، لأنه متزوج وله ابنة كبيرة في سن أولادها، وخافت من أن تفكك أسرته، قالت: "وكانت رغبته أن نؤجل الإعلان عن زواجنا لحين زواج ابنته الكبرى وراعيت مشاعره فكان هذا جزائي، حقيقي أنا مصدومة".واستمر الزواج مدة عشرة أشهر، ووقع الانفصال بينهما، واتهمت "شاهين" وقتها بأنها تزوجته بدافع الثراء، لكنها قالت:"أحب أن أقول أنه ليس ثريًا، هل كل إنسان يمتلك فندقا في لبنان يعتبر ثريا، وهو إنسان عادي جدا، وليس على ثراء فاحش كما يتخيل البعض لأن كلمة ثري عربي ترتبط في الذهن مباشرة بشخص خليجي، وهو كما أعلم كل ما يمتلكه فندق 3 نجوم في بيروت".وحكت الفنانة إلهام شاهين عن الأدوار السينمائية التي ندمت على المشاركة فيها، وقالت، أنه في بدايتها لم يكن يتوفر لديها النضج الكافي لاختيار أدوارها وكانت تريد أن تعمل دائمًا في أي عمل يقدم لها، ورفضت الحديث عن هذه الأدوار حتى لا تسيء لأصحابها.وبخصوص ما قيل أن الفنانة إلهام شاهين هي "نجمة الاعتذارات"، قالت في حوارها لجريدة "الأهرام العربي" 1999: "إن هذه المسألة تكررت مرتين أو ثلاثا فقد، وبخصوص مسلسل "البراري والحامول" فالسيدة فاتن حمامة هي التي قدمت المسلسل للإذاعة ورشحتني لهذا الدور بعد اعتذارها عنه، ومسلسل "سامحوني" أعتقد أن نبيلة عبيد كان لديها ارتباطات أخرى وأهم شىء هو الاجتهاد في تقديم الشخصية وكثيرا ما يحدث أن ترشح إحدى النجمات عن عمل فيكون من نصيب أخرى".تعرضت الفنانة إلهام شاهين أثناء تصويرها لفيلم "سوق المتعة" لموقف محزن للغاية، توفى والدها أثناء انشغالها بالعمل في الفيلم، وقالت: "تعرضت لحدة زلزال كياني أثناء التصوير هو رحيل والدي رحمه الله، ولكنني لم أترك نفسي فريسة للأحزان ولم أحصل على إجازة طويلة من الفيلم بل اكتفيت بساعات قليلة واستأنفت التصوير حتى النهاية، ووقتها قلت أنني سأحصل على قسط وافر من الراحة لأغسل همومي وأحزاني من متاعب العمل ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".