رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

اعترافات فاروق الفيشاوي: «لم أعش عالة على سهير رمزي.. وأحمد سر خوفي الأعظم»

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:06 م
فاروق الفيشاوي و
فاروق الفيشاوي و سهير رمزي
وائل توفيق
طباعة
"لا، لا عودة، ولا رجوع للسقوط في الهاوية، لقد قاسيت الأمرين لأعبر هاوية الموت وعدت إلى الحياة، ومن الجنون أن تعيدني أية قوة للسقوط من جديد".

هكذا بدأ الفنان فاروق الفيشاوي حديثه لمجلة "المصور" 1991، عن حقيقة عودته للإدمان مرة أخرى، ودخوله الإنعاش.

وتحدث عن حقيقة دخوله للمستشفى، وقال الفنان الراحل إنه من حقه أن يدخل المستشفى ليعالج، وهذه المرة لم يكن دخوله بسبب الإدمان الذي أقلع عنه، وبالفعل تلقى الورود من زملائه في الوسط الفني، ومن بينهم الفنان عادل إمام الذي كان يعرض مسرحيته في الإسكندرية، لكنه أرسله له باقة ورد.

وحكى "الفيشاوي"، أنه يموت رعبًا كلما فكر في ابنه "أحمد" الذي لا يزال في الثانية عشرة من عمره وقتها، كيف سيواجهه إذا تردد في سمعه أنه عاود السقوط في هاوية الإدمان؟ قال: "هذا سبب كاف لأن أموت خوفا من العودة".

وانتشرت الشائعات في هذه المرة أن حالة فاروق الفيشاوي النفسية سيئة بسبب انفصاله عن الفنانة سهير رمزي، لكنه نفى هذه الإشاعة، وقال إنهما افترقا بالفعل والطلاق تم بينهما، وكل ما نٌشر عن سوء حالته النفسية هي بعيدة عنه تمامًا، ورغم طلاقهما سيشاركان سويًا في مسرحية "ريا وسكينة" في الإسكندرية.

أما بخصوص ما قيل وقتها أن سهير رمزي حاولت خلال الشهور الأخيرة من الطلاق أن تقومه، قال الفنان الراحل، إنه هاتف الصحفي الذي نشر هذه الإشاعات وطلب منه أن يتوقف عن كتابة أي أخبار أو تصريحات عن طلاقه من سهير رمزي.

وقال "الفيشاوي"، إنه عندما انتقل إلى بيت سهير رمزي لم يعش عالة عليها، لأنه كان يعمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وأذيع له مسلسل "قابيل وقابيل".

وعن رفضه إكمال تصوير فيلم "القاتلة"، كشف أنه اتخذ قرارًا قاطعًا بألا يتعاون مع هذا المنتج (حسب موقع سينما. كوم، المنتج هو إبراهيم شوقي سالم) – لم يذكر فاروق الفيشاوي اسمه - الذي يستغل السينما كوسيلة لترويج تجارته من الأدوات الكهربائية والأدوات الصحية والمنزلية، وعندما توقفت أنشطة السينما لظروف حرب الخليج استمر هو وحده في الإنتاج، وعلق على باب مكتبه لافتة تقول إنه مستمر في الإنتاج وأن أي فنان ينوي الاستمرار في العمل عليه أن يتنازل عن 40% من أجره.

موضوعات متعلقة

ميغلاش عليك.. رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات الاعتداء على شاب مصري بالكويت

«الصحة» تدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع عقار الزمالك

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور في بيت دعارة.."قاتلت الإنجليز بسببها"

قصة الزواج والأمومة في حياة إلهام شاهين.. وسر تسميتها بـ«نجمة الاعتذارات»

اعترافات فاروق الفيشاوي: «لم أعش عالة على سهير رمزي.. وأحمد سر خوفي الأعظم»

حكاية أول علقة ساخنة تلقاها رشدي أباظة.. "كسرت فيها أنفه"

نجم الساعة

اعترافات فاروق الفيشاوي: «لم أعش عالة على سهير رمزي.. وأحمد سر خوفي الأعظم»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

افتتاح مجمع سينمات رينسانس مدينتي.. تضم 15 قاعة وأحدث شاشات العرض

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

رنيم الوليلى فى أول حوار بعد اعتزالها: لا أبحث عن التدريب حاليًا.. وأنتظر مولودى الأول

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

فتش عن «عقدة الرجل».. لماذا كان الحكيم «عدوًا للمرأة»؟

لوحات فنية معبرة بمعرض «شجع سياحة بلدك» بالغربية (صور)

التعبير عن الجائحة بنصوص أدبية.. تفاصيل مبادرة «كورونا بعيون هؤلاء»

«الناشرين المصريين»: تجميد عضوية أي مطبعة تساهم في التزوير