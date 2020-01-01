اعترافات فاروق الفيشاوي: «لم أعش عالة على سهير رمزي.. وأحمد سر خوفي الأعظم»

"لا، لا عودة، ولا رجوع للسقوط في الهاوية، لقد قاسيت الأمرين لأعبر هاوية الموت وعدت إلى الحياة، ومن الجنون أن تعيدني أية قوة للسقوط من جديد".هكذا بدأ الفنان فاروق الفيشاوي حديثه لمجلة "المصور" 1991، عن حقيقة عودته للإدمان مرة أخرى، ودخوله الإنعاش.وتحدث عن حقيقة دخوله للمستشفى، وقال الفنان الراحل إنه من حقه أن يدخل المستشفى ليعالج، وهذه المرة لم يكن دخوله بسبب الإدمان الذي أقلع عنه، وبالفعل تلقى الورود من زملائه في الوسط الفني، ومن بينهم الفنان عادل إمام الذي كان يعرض مسرحيته في الإسكندرية، لكنه أرسله له باقة ورد.وحكى "الفيشاوي"، أنه يموت رعبًا كلما فكر في ابنه "أحمد" الذي لا يزال في الثانية عشرة من عمره وقتها، كيف سيواجهه إذا تردد في سمعه أنه عاود السقوط في هاوية الإدمان؟ قال: "هذا سبب كاف لأن أموت خوفا من العودة".وانتشرت الشائعات في هذه المرة أن حالة فاروق الفيشاوي النفسية سيئة بسبب انفصاله عن الفنانة سهير رمزي، لكنه نفى هذه الإشاعة، وقال إنهما افترقا بالفعل والطلاق تم بينهما، وكل ما نٌشر عن سوء حالته النفسية هي بعيدة عنه تمامًا، ورغم طلاقهما سيشاركان سويًا في مسرحية "ريا وسكينة" في الإسكندرية.أما بخصوص ما قيل وقتها أن سهير رمزي حاولت خلال الشهور الأخيرة من الطلاق أن تقومه، قال الفنان الراحل، إنه هاتف الصحفي الذي نشر هذه الإشاعات وطلب منه أن يتوقف عن كتابة أي أخبار أو تصريحات عن طلاقه من سهير رمزي.وقال "الفيشاوي"، إنه عندما انتقل إلى بيت سهير رمزي لم يعش عالة عليها، لأنه كان يعمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وأذيع له مسلسل "قابيل وقابيل".وعن رفضه إكمال تصوير فيلم "القاتلة"، كشف أنه اتخذ قرارًا قاطعًا بألا يتعاون مع هذا المنتج (حسب موقع سينما. كوم، المنتج هو إبراهيم شوقي سالم) – لم يذكر فاروق الفيشاوي اسمه - الذي يستغل السينما كوسيلة لترويج تجارته من الأدوات الكهربائية والأدوات الصحية والمنزلية، وعندما توقفت أنشطة السينما لظروف حرب الخليج استمر هو وحده في الإنتاج، وعلق على باب مكتبه لافتة تقول إنه مستمر في الإنتاج وأن أي فنان ينوي الاستمرار في العمل عليه أن يتنازل عن 40% من أجره.