مباحثات ثنائية بين وزيري الخارجية السعودي والباكستاني

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وأطر تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".كما اطمأن فيصل بن فرحان، خلال الاتصال، على صحة وزير الخارجية الباكستاني، متمنيًا له السلامة والعافية.يذكر أن وزير الخارجية الباكستاني، أعلن مطلع الشهر الجاري، عن ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه شعر بحمى طفيفة فبادر إلى عزل نفسه على الفور في المنزل، وثبتت إصابته بالفيروس.وقال الوزير الباكستاني، إنه يشعر نفسه "قويا ونشطا"، وسيواصل أداء مهامه من المنزل.